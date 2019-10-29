Son Dakika Haberleri: Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması
Son Dakika Genel Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması

Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması

1 saat önce

Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlamasıİSTANBUL - Binlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerek kutladı.

Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması

İSTANBUL - Binlerce motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerek kutladı. Köprüden geçen binlerce motosiklet havadan görüntülendi.

Renkli görüntülere sahne olan konvoyda binlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, görüntüler kendine hayran bıraktı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı kapsamında ülkenin çeşitli illerinde kutlamalar sürüyor . Sabah saatlerinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği 96 klasik otomobil ile Kadıköy'den Dolmabahçe'ye uzanan Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Öğlen saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda bir araya gelen binlerce motosikletli 15 Temmuz Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek Cumhuriyetin 96. Yılını coşku ile kutladı. Binlerce motosikletlinin köprüden geçerek oluşturduğu renkli anlar drone ile havadan görüntülendi.

Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Metrobüsteki yoğunluğu bitirecek proje! Yeni araçlar test ediliyor CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:50:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce motosikletliden 15 Temmuz Köprüsü'nde Cumhuriyet kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]