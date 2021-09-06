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Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile - Son Dakika

Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile

06.09.2021 19:10

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.

13 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLIYOR

13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor.

Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile

Kredi Yurtlar Kurumu, Koronavirüs, Üniversite, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile - Son Dakika Ekonomi


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