Binlerce öğrenci yeni akademik yılı karşıladı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) 2019-2020 akademik yılına binlerce öğrencisi ile 'merhaba' dedi.





Üniversitenin 6'ncı akademik yılı açılış töreni Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül, İlçe Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, üniversitenin akademik personelleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, üniversitenin Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Yasin Günbeyi' nin açılış konuşmasıyla başladı.





YABANCI ÖĞRENCİ ENTEGRASYONUNDA ÜNİVERSİTE ÖNEMLİ BİR YERDE





Yaptığı açılış konuşmasında Esenyurt'ta önemli miktarda yabancıların yaşadığına dikkat çeken Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, "Bu insanların ülkemize entegrasyonu konusunda önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu üniversiteye 350 yabancı öğrencinin kayıt yaptırması, entegrasyon sürecinde üniversitenin rol oynadığını görmek açısından çok önemli. Burada 3 bin 500 fabrika ve iş yeri mevcut. Türkiye'nin ihracatının yüzde 18'i Esenyurt'tan karşılanıyor ve bu bizim için çok önemli. Bu sanayi kuruluşları ile üniversitenin protokol yapması sevindirici bir gelişme" diye konuştu.





BAŞARI ÇALIŞARAK VE ÜRETEREK ELDE EDİLİR





"Siyasi görüş, inanç ve kökene bakmaksızın birbirimizi ve doğayı sevmeliyiz" diyerek öğrencilere seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çalışmak ve üretmenin önemine vurgu yaptı.





Bozkurt, "Bizler atalarımızın mirasçısı, çocuklarımızın emanetçisiyiz. Bu yüzden doğayı ve çevreyi korumalıyız. Çalışmak ve üretmek son derece önemli. Eğer çalışıyor ve üretiyorsak başarı kaçınılmazdır. Ama bunun sürdürülebilir olması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin sırrı başarı ve sürdürülebilirliktir. Sizler bu ülkenin kanaat önderleri olacaksınız. Bunu unutmayın. Ne yaparsak yapalım önderliğimize sevgiyi koyalım. Esenyurt çerçevesinde ben de elimden gelen desteği yapacağım. Başarılı fikirlerin hayata geçirilmesi için destek olacağız. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.





DÜNYA İLE YARIŞABİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ





Törende konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, ilçenin sanayi bölgesi olduğunun altını çizerek, sanayi iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.





Prof. Dr. Apak, "Sanayi iş birliğimizi ön plana aldık. Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği ile yapmış olduğumu protokollerle öğrencilerimize iş imkanları sağladık ve iş birliklerimiz çeşitli aşamalarda da devam ediyor. Öğrencilerimizin iyi yetişmesini, bilim adamı, sanayiyi iyi tanıyan bireyler olmalarını hedefliyoruz. Amacımız önce ilçemize, sonra İstanbul'a, sonra Türkiye'ye sonra da dünyaya hizmet etmek" dedi.





Prof. Dr. Apak, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:





"Öğrencilerimiz geleceğinize güzelce yön verebilmeli. Bizler de dünya ile yarışabilen, teknik düzeyde iyi bir gelişme kat eden, lisan seviyesine erişmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne iyi hizmet edecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz."





Tören, pasta kesimi ile son buldu.