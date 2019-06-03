Son Dakika Haberleri: Binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı neden yaşandı?
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Binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı neden yaşandı?

18 dakika önce

Çinli yüz binlerce demokrasi yanlısı aktivist, başkenti Pekin’in Tiananmen Meydanı'nda daha fazla özgürlük, insan hakları, anayasa ve ekonomik alanlarda reform talebiyle gösteri düzenledi. Çin ordusu 4 Haziran'da Tiananmen Meydanı'na baskın düzenleyerek binlerce kişiyi katletti.

Binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı neden yaşandı?, System.String[]
Çin'in 1980'li yıllarda ekonomik krize girmesi ve enflasyonun yüzde 30'dan fazla artmasına iktidardaki Komünist Parti'nin insan hakları ihlalleri ve baskıları da eklenince ülkedeki birçok kesim yaşananlara isyan etti.

Yolsuzluklar, kayırmacılık, yanlış ekonomi yönetiminin yanı sıra Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) reformcu lideri Hu Yaobang'ın partiden ihraç edilerek 15 Nisan'da öldürülmesi halkın öfkesini daha da arttırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:38 
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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