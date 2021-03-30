Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor! - Son Dakika

Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor!

Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor!
Son Güncelleme: 31.03.2021 16:05

Pubg Lite kapatılıyor mu? sorusu sonunda yanıtlandı! PUBG mobile ve PUBG kadar ilgi göremeyen PUBG Lite kapatılıyor!

Binlerce oyuncuya sahip PUBG LITE hizmeti kapatılıyor. Geliştiriciler kararın zor alındığını ancak yolun sonuna gelindiğini belirttiler!

PUBG LITE KAPATILIYOR MU?

Geliştiricilerin son sözleri ise şöyle:

Sevgili Oyuncularımız,
Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında LITE'ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.
Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre LITE hizmetini 29 Nisan 2021'de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.
[Sonlandırma Planı]
30 MART 2021 (UTC)
lite.pubg.com web sayfası kapatılacak
Artık yeni indirme yapılamayacak
29 NİSAN 2021 05: 00 (UTC)
Hizmet sonu
29 MAYIS 2021 (UTC)
LITE için artık Oyuncu Desteği sunulmayacak
Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak.
Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin. Oyunu oynadığınız için teşekkürler
Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor! - Son Dakika
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