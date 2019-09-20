Son Dakika Haberleri: - Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...
Son Dakika Güncel Haber

- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...

54 dakika önce

- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir sergi açıldıJAKARTA - Endonezya'da bir deniz parkı, okyanuslara atılan plastik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla plastik şişelerden yapılan deniz canlılarının yer aldığı sergi düzenledi.

- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar

Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir sergi açıldı

JAKARTA - Endonezya'da bir deniz parkı, okyanuslara atılan plastik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla plastik şişelerden yapılan deniz canlılarının yer aldığı sergi düzenledi.

Başkent Jakarta'da bulunan Deniz Dünyası isimli bir tema park, anlamlı bir sergiyi ziyaretçileri ile buluşturdu. Okyanuslara atılan plastik şişelerin zararları konusunda farkındalık oluşturmak için sergide binlerce plastik şişeden çeşitli deniz canlıları tasarlandı. Plastik şişelerin çoğunu parkı ziyaret eden vatandaşların attığı atıklardan topladıklarını, parka günde ortalama 3 bin plastik şişe atıldığını belirten park yetkilileri, devasa bir deniz atı için 3 bin 600, köpek balığı için 4 bin ve aynı büyüklüklerde bir deniz anası için ise 7 bin 800 plastik şişe kullandıklarını dile getirdiler.

- Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...

Jakarta, Plastik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Binlerce plastik şişeden devasa hayvanlar yaptılar- Endonezya'da okyanuslar için anlamlı bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]