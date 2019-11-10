Son Dakika Haberleri: Binlerce rubik küpten "ay-yıldızlı Atatürk portresi"
Son Dakika Güncel Binlerce rubik küpten 'ay-yıldızlı Atatürk portresi'

Binlerce rubik küpten "ay-yıldızlı Atatürk portresi"

6 saat önce

Konyaaltı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla binlerce rubik küpten ay-yıldızlı Atatürk portresi oluşturuldu.

Binlerce rubik küpten

Konyaaltı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla binlerce rubik küpten ay-yıldızlı Atatürk portresi oluşturuldu.

Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilen ay-yıldızlı Atatürk portresi çalışması için 37 bin piksel kare ve 4 bin 94 rubik küp kullanıldı.

Proje sorumlusu Burak Güldalı ve 25 kişiden oluşan ekibin katkılarıyla yapılan "Atatürk küp mozaiği" çalışması vatandaşlardan ilgi gördü.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk'ü, ebediyete intikale 81'inci yılında üzüntü ve minnetle andıklarını söyledi.

Anma törene her yaştan insanın katıldığını belirten Esen, "Hiçbir törende olmadığı kadar kalabalık halk oradaydı. Genç neslin büyük bir ilgisi vardı, onların her fırsatta Atalarına duyduğu özlem ve saygıyı göstermelerinden büyük umut ve sevinç içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk için yapılan rubik çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim, ellerinize sağlık." diye konuştu.

Proje Sorumlusu Güldalı ise Atatürk ve ay-yıldız çalışması için 4 bin 94 rubik küp kullanıldığını kaydetti.

Ekip çalışmasıyla Türk bayrağı destekli Atatürk küp çalışmasını tamamladıklarını aktaran Güldalı, "Bu şekilde 37 bin pikselden oluşan Atatürk küp mozaiği büyüklüğü ile Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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