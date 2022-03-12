Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar - Son Dakika
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Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar

12.03.2022 12:15
Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar

Afyonkarahisar polisinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar polisinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar- Uşak Karayolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada; 7 bin 54 adet sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL para ele geçirildi. Konuya ilişkin M.K. ve D.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Otomobil, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar - Son Dakika


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