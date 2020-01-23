Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti - Son Dakika
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Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

19 dakika önce

Tekirdağ'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti, System.String[]

Tekirdağ'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.


Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı.


Sığırcıkların gökyüzündeki dansını vatandaşlar hayranlıkla izledi. Dans edercesine sergilendikleri hareketlerle görsel şölen sunan kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte ortadan kayboldu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
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