Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti - Son Dakika

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Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti
19 dakika önce
Tekirdağ'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.
Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı.
Sığırcıkların gökyüzündeki dansını vatandaşlar hayranlıkla izledi. Dans edercesine sergilendikleri hareketlerle görsel şölen sunan kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte ortadan kayboldu. - TEKİRDAĞ
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