Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor - Son Dakika

Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye yemek dağıtımını pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürüyor.

Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye yemek dağıtımını pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla aralıksız devam ettirdiği yemek yardımlarını pandemi sürecinde artırdı. Vatandaşlara pandeminin görülmeye başlandığı ilk günlerden bu yana temel hijyen malzemeleri dağıtılırken bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı da Büyükşehir Belediyesi'nin ara vermeden devam ettirdiği hizmetlerin başında geliyor. Yemeklerde kullanılan etler ise yine Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et'ten sağlanırken böylelikle yeli üreticiye de destek olunuyor.

Başkan Çerçioğlu: Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun sıklıkla tekrarladığı "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, kimse soğuktan üşümez; çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var" sözünün gerekliliği olarak Büyükşehir personeli Aydın'ın 17 ilçesinde binlerce kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Pandemi sürecinde sıcak yemek ulaştırılan bireylerin başında özellikle 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan dezavantajlı bireyler geliyor.

Yemekler gıda mühendislerinin gözetiminde yapılıyor

Yemekler gıda mühendislerinin kontrolünde, usta aşçıların görev aldığı Büyekşehir yemekhanesinde, mevsim koşulları, kalori değeri ve et-sebze dengesi gözetilerek üç çeşit olacak şekilde yapılıyor. Tüm Aydın'a zamanında ulaştırabilmek için geceleri başlanan yemek hazırlıkları, sosyal mesafe kurallarına uyularak ve tüm hijyen şartları sağlanarak hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler ise Aydın'ın 17 ilçesindeki binlerce kişiye öğlen ve akşam da tüketilecek şartlarda, el değmeden paketlenen ekmeklerle birlikte ulaştırılıyor.

Yemeklerde kullanılan etler üreticiden alınıyor

Hazırlanan yemeklerde bir başka dikkat edilen unsur ise, yemeklerde kullanılan etlerin Büyükşehir iştiraki olan ve kırsal kalkınmayı arttırmak için kurulan Halk Et Et'ten temin edilmesi. Böylelikle hem kırsal kalkınmaya hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunan bir sistem işletiliyor. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei