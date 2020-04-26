Binlerce sokak köpeğini sıcak yuvaya kavuşturdular - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'nde son 5 yılda misafir edilen 20 bin civarındaki sokak köpeğinden, bakıma muhtaç olan yaklaşık 5 bininin sahiplendirildiği bildirildi.

Molu Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren köpek bakımevi, çeşitli kazalarda yaralanan, sokakta aç kalan, soğuktan etkilenen veya sahibince terk edilen köpekler için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından sokak sokak yapılan kontrollerde ve vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu toplanan köpekler, bakımevine getirilerek gerekli sağlık işlemlerinden geçirilip tedavi ediliyor.

Tedavi işlemi tamamlanan sokak köpeklerinden bazıları tekrar bulunduğu ortama bırakılıyor, bazıları sürekli misafir ediliyor, bazıları ise sıcak bir yuva bulunarak sahiplendiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi Sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, sokaktaki hayvanların ilgili kanunda belirtildiği gibi dikkatli şekilde toplandığını söyledi.

Bakımevine getirilen hayvanların durumlarına göre değerlendirildiğini belirten Bacak, şunları kaydetti:

"Sokağa terk edilmiş, sahipsiz, güçten düşmüş veya sahibi tarafından köpekler barınağımıza getiriliyor. Burada 10 günlük karantina süresi uygulanıyor. Bu süre sonunda kısırlama, aşılama, kayıt işlemleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS) girişi yapılıyor. Sahiplendirmeye uygun olan hayvanlar tedavi süreci bitince sahiplendiriliyor. Sahiplendirme yapılmayanlar ve hayatını idame ettirebilecek olanlar alındığı ortama geri bırakılıyor. Tehlikeli olup çevresine zarar verebilecek veya hayatını dışarıda idame ettiremeyecek olanlar barınağımızda misafir ediliyor."

"Sahiplendirme süreci gayet iyi gidiyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir bakımevini ziyarete ve sahiplendirmeye kapattıklarını dile getiren Burhanettin Bacak, bu yıl 250, geçen yıl ise 1150 sahiplendirme yaptıklarını ifade etti.

Bacak, sahiplendirme yaptıktan sonra da hayvanları kontrol etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Sahiplendirme süreci gayet iyi gidiyor. Vatandaşımızın ilgisi yoğun. Biz sahiplendirme yaparken vatandaşa, 'eğer herhangi bir aşılama gibi işlemler yapılacak olursa, barınağımıza getirin ve biz gerekli yardımı yaparız' diyoruz." dedi.

"50 tehlikeli hayvanımızı da misafir ediyoruz"

Bakımevindeki her köpeğin sahiplendirilmeye müsait olmadığını anlatan Burhanettin Bacak, şöyle devam etti:

"Son 5 yılda köpek bakımevimize 20 bin hayvan giriş yaptı. Bunlardan kısırlaştırmaya müsait olanları kısırlaştırdık. Yaklaşık 5 bin hayvanımızı da sahipleriyle buluşturduk. Geriye kalanlardan bir kısmını alındıkları ortama geri bıraktık, bir kısmını da köpek bakımevimizde misafir ediyoruz. Şu an 350'ye yakın hayvanımız var. Tabii tehlikeli köpeklerin sahiplendirilmesi yasak. Yaklaşık 50 tehlikeli hayvanımızı da misafir ediyoruz. Buraya her gelen hayvan sağlıklı olacak diye bir şey yok. 15 bine yakın hayvanı tedavi ettik. Hayvan bulunduğu ortamda hastalanabiliyor. Bu hayvanlar, veteriner hekimlerimiz ve sağlık personelimiz tarafından tedavi ediliyor."