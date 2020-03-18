Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe kapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe kapıldı - Son Dakika

Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe kapıldı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası soluncanların ortaya çıkması vatandaşların tedirgin etti.

Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe kapıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası soluncanların ortaya çıkması vatandaşların tedirgin etti. Yetkililer, solucanların yuvalarının deliklerinin kapanması nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.


Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı solucanları da vurdu. Kar, solucanların havalandırma bölümünü kapatınca binlerce hayvan kar üstüne çıktı. İlçeye bağlı Akçayol, Boğazöğren, Pirinçli köylerinde görülen solucanlar, vatandaşları tedirgin etti.


Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, "Geçtiğimiz yıllarda da aynı olaylarla karşılaştık, bu gayet normal bir durum. Doğaya yararlı olan bu solucanlar aslında bahar aylarında yer altında havalandırma bölümleri yapıyorlar. Ani iklim değişikliği sonucu kar yağınca hava delikleri kapandı, bu yüzden bu solucanlar dışarı çıktı telaşa gerek yok, gayet normal bir durum" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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