Binlerce sporcu yaz okullarında buluştu

Yaz döneminde 4 farklı tesiste 800'ün üzerinde futbol tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen yaz futbol spor okullarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik adamlardan eğitim süreci ile ilgili bilgiler aldı. Meşin yuvarlığın başında yıldız futbolcu adaylarının heyecanını paylaşan Başkan Fadıloğlu, akdemi ve spor kulübü altyapısında müsabık olarak mücadele eden sporcularla da ilgilenmeyi ihmal etmedi.

YAZ SPOR OKULLARINA ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Spor okulu faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüklerini ancak yaz döneminde okulların tatil olması nedeniyle çok daha fazla sayıda alternatif içeren seans sayısıyla 7 farklı branşta on binin üzerinde sporcuyu tesislerinde misafir ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,Gazikent Futbol Akademisinde gerçekleştirilen yaz dönemi çalışmalarını yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Spor okulu çalışmalarını yıl geneline yaymaya gayret ediyoruz. Amacımız, kazanılan spor yapma alışkanlığının yaşam boyunca devam ettirilmesi. Okulların tatile girmesi ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz yaz spor okullarına büyük ilgi gösterdi. Şu anda 7 farklı branşta 10 binin üzerinde sporcu öğrenci eğitim görüyor. Futbol branşı özelinde 4 farklı tesiste 800 sporcuyu yeşil saha ile buluşturduk. Eğitim programı içerisinde oyun ve hareket eğitimi temelli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Spor okullarında eğitim gören futbolcularımız içerisinde yapılan seçme ve tarama çalışmaları neticesinde öğrencilerimiz önce akademi sürecine daha sonra müsabık takımların çalışmalarına katılma imkanı elde ediyorlar. Sağ olsunlar değerli velilerimizin de her zaman olduğu gibi sürece çok önemli ve değerli katkıları var. Ben, tüm velilerimize hassaten bizlere olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaz dönemi diliyorum. Onların yetişmesinde büyük emekleri olan değerli antrenör arkadaşlarımıza ise teşekkür ediyorum."