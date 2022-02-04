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Binlerce ton portakal, yağışlar nedeniyle dalında kaldı - Son Dakika

Binlerce ton portakal, yağışlar nedeniyle dalında kaldı

04.02.2022 12:25
Binlerce ton portakal, yağışlar nedeniyle dalında kaldı

TÜRKİYE'nin narenciye ihtiyacının yüzde 26'sını karşılayan Adana'da, hasat için ocak ayını bekleyen üreticinin binlerce ton portakalı yağışlar nedeniyle dalında kaldı.

TÜRKİYE'nin narenciye ihtiyacının yüzde 26'sını karşılayan Adana'da, hasat için ocak ayını bekleyen üreticinin binlerce ton portakalı yağışlar nedeniyle dalında kaldı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Bu ay portakal üreticisi yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Böyle durumlarda işçi bahçeye giremiyor, portakala zarar vermeden gerektiği kadar çalışamıyor" dedi.

Dünya genelinde 146 milyon ton, Türkiye'de ise 5 milyon ton narenciye üretimi yapıldığını belirten Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye'nin bu üretimiyle dünyada 7'nci, Avrupa'da 2'nci sırada yer aldığını söyledi. İncefikir, en fazla narenciye üretimi yapılan illerin 400 bin dekarda 1 milyon ton ile Adana, 275 bin dekarda 850 bin ton ile Mersin ve 200 bin dekarda 650 bin tonla Hatay olduğunu kaydetti. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 26'sını karşılayan Adana'da, portakalı hasat etmek için ocak ayını bekleyen üreticinin binlerce ton ürününün dalında kaldığını ifade eden İncefikir, haftalardır aralıksız devam eden yağışların toplama yapan işçiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

ÜRETİMİN 1 MİLYON TONU AŞMASI BEKLENİYORNarenciyeye içinde barındırdığı C vitamini nedeniyle pandemi döneminde talebin arttığını dile getiren İncefikir, şöyle konuştu: "Narenciye üretiminin yüzde 75'ini Akdeniz Bölgesi karşılıyor. Adana'nın bu yıl narenciye üretiminde 1 milyon tonu aşmasını bekliyoruz. Çünkü farklı farklı cinslere yönelimin olduğunu biliyoruz. Gerek ihracat gerek iç piyasa açısından çeşitlilik oldukça önemlidir. Ancak bu ay portakal üreticisi yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Böyle durumlarda işçi bahçeye giremiyor, portakala zarar vermeden gerektiği kadar çalışamıyor. Yağmurun durmasıyla birlikte de bahçeye girmeleri söz konusu değil. Çünkü çok ciddi çamurlarla beraber rahat çalışamayan işçiler, bir süre daha beklemek durumunda kalıyor. Bu süreçte 3- 5 gün sonra bir daha yağmur yağması durumunda tekrar üreticinin ürününü alacak olan tüccar, ihracatçı gibi piyasaya sürücüler daha sonra bunu toplamayabiliyor."ÜRETİCİ MUTLAKA TARSİM YAPTIRMALI

İncefikir, yağmurlu, soğuk havalara karşı üreticilerin devlet destekli tarım sigortası olan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaptırmalarının önemini vurguladı. Narenciye fiyatları ile ilgili de bilgi veren İncefikir, portakalın bahçeden 1- 1,5 lira, Fukomato, Washington cinsi portakalın 2- 2,5 lira, geçici diye tabir edilen Murcott cinsi mandalinanın boyutlarına göre 4,5- 5,5 lira, greyfurtun 2- 2,5 lira limonun ise 1- 2 lira arasında satıldığını sözlerine ekledi.


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Narenciye, Türkiye, Hasat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binlerce ton portakal, yağışlar nedeniyle dalında kaldı - Son Dakika


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