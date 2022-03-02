Binlerce Ukraynalı Geçici Mülteci Kamplarında - Son Dakika

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 500 bini geçti. Bunlar arasında 377 binden fazla kişinin Polonya'ya giriş yaptığı belirtiliyor. Polonya'da Przemysl'deki geçici mülteci kampında gönüllüler Ukrayna'dan gelenlere yardım etme çabasında. Gönüllüler, bir taraftan mültecilerin yasal işlemlerini tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da ihtiyacı olanlara yiyecek, içecek, giyecek ve battaniye dağıtıyor. Slovakya, Macaristan ve Romanya da Ukrayna'dan ayrılan binlerce kişinin sığındığı ülkeler arasında