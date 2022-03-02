Binlerce Ukraynalı Geçici Mülteci Kamplarında - Son Dakika
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Binlerce Ukraynalı Geçici Mülteci Kamplarında

02.03.2022 10:44

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 500 bini geçti.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 500 bini geçti. Bunlar arasında 377 binden fazla kişinin Polonya'ya giriş yaptığı belirtiliyor. Polonya'da Przemysl'deki geçici mülteci kampında gönüllüler Ukrayna'dan gelenlere yardım etme çabasında. Gönüllüler, bir taraftan mültecilerin yasal işlemlerini tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da ihtiyacı olanlara yiyecek, içecek, giyecek ve battaniye dağıtıyor. Slovakya, Macaristan ve Romanya da Ukrayna'dan ayrılan binlerce kişinin sığındığı ülkeler arasında

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NATO Askerleri Avrupa'da Talimde NATO Askerleri Avrupa'da Talimde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Mülteci, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Binlerce Ukraynalı Geçici Mülteci Kamplarında - Son Dakika


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