Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendiİSTANBUL - Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Bayram namazına katılım yoğun olurken, vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde namaz kılması havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Bayram namazına katılım yoğun olurken caminin içinin dolmasıyla vatandaşlar avluda hasırlar üzerinde namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu. Havadan çekilen görüntülerde caminin iç avlusunun tamamen dolduğu ve Eyüpsultan Meydan'ının üzerine de hasırlar serilerek bayram namazı kılındığı görüldü. Bayram namazı sonrasında ise eller semaya doğru dualar için kalktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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