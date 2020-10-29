Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı

29.10.2020 14:33

Son dakika haber: Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından halka açılan Anıtkabir'i binlerce kişi ziyaret etti.

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından halka açılan Anıtkabir'i binlerce kişi ziyaret etti.

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesinin önünde dua okuyan vatandaşlar, getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

Bazı ziyaretçiler, Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerin fotoğrafını çekti.

Anıtkabir'i ziyaretler sürüyor.

Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı
Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı
Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı
Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'de yaşadı - Son Dakika


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