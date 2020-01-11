Binlerce vatandaşın 50 yıllık korkusu sona eriyor - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başta Hamidiye mahallesi olmak üzere binlerce vatandaşı tedirgin eden yarım asırlık meseleye neşter vurulduğunu açıkladı.



Kirmasti deresinde yapımına başlanan sedde projesi ile mahallede yaşanan toprak kaymasının önüne geçileceğini açıklayan Kanar, derede yapılacak ıslah çalışması ile birlikte yeşil alanlarda oluşturulacağını söyledi.



DSİ yetkilileri, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, heyelan riskinin ortadan kaldırılmasının ardından Yalıntaş'a alternatif bağlantı yolu yapılacağını müjdeledi.



50 yıllık bu çileyi haziran ayına kadar ortadan kaldırmayı planladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, trafik meselesinin de önüne geçileceğini dile getirdi. Hamidiye sedde projesinde 2 bin 500 kamyon malzeme kullanılacağına dikkat çeken Başkan Kanar, hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes alacak sözlerine ekledi. - BURSA