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Binlerce vatandaşla yaya nöbeti

1 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Ekim günü 13.00-15.00 saatleri arasında yapılan faaliyet, 46 noktada, 254 jandarma personeli ve bin 137 vatandaşın iştirakiyle tamamlandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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