Binlerce vatandaşla yaya nöbeti
1 saat önce
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Ekim günü 13.00-15.00 saatleri arasında yapılan faaliyet, 46 noktada, 254 jandarma personeli ve bin 137 vatandaşın iştirakiyle tamamlandı. - ÇANAKKALE
Silahla yaralama şüphelisinden gazeteciye: Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Ekrem İmamoğlu espri yaptı, Tevfik Göksu kahkaha attı