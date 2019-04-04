Son Dakika Haberleri: Binlerce Venezuelalı Sınır Nehrinin Üzerinden Kolombiya'ya Geçmeye Çalışıyor

Binlerce Venezuelalı Sınır Nehrinin Üzerinden Kolombiya'ya Geçmeye Çalışıyor

12 dakika önce

Binlerce Venezuelalı sınır nehrinin üzerinden Kolombiya'ya geçmeye çalışıyor.

Binlerce Venezuelalı sınır nehrinin üzerinden Kolombiya'ya geçmeye çalışıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:16 Kaynak: Youtube

Kolombiya, Genel
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