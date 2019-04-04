Binlerce Venezuelalı Sınır Nehrinin Üzerinden Kolombiya'ya Geçmeye Çalışıyor
12 dakika önce
Binlerce Venezuelalı sınır nehrinin üzerinden Kolombiya'ya geçmeye çalışıyor.
Binlerce Venezuelalı sınır nehrinin üzerinden Kolombiya'ya geçmeye çalışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:16 Kaynak: Youtube
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