Son Dakika Haberleri: Binlerce Yemenli Ülkedeki İç Savaşın 4'üncü Yıldönümünde Sokağa Çıktı

Binlerce Yemenli Ülkedeki İç Savaşın 4'üncü Yıldönümünde Sokağa Çıktı

1 saat önce

Yemen iç savaşının 4'ncü yıldönümünde, Husi'lere destek veren binlerce Yemenli yürüyüş düzenledi.

Binlerce Yemenli Ülkedeki İç Savaşın 4'üncü Yıldönümünde Sokağa Çıktı, System.String[]
Yemen iç savaşının 4'ncü yıldönümünde, Husi'lere destek veren binlerce Yemenli yürüyüş düzenledi.

Yemen iç savaşı dördüncü yılını doldururken dün binlerce Husi destekçisi Yemenli başkent Sana'da yürüyüş düzenledi. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri ile 4 yıldır çatışan Husileri destekleyenler bayraklar ve silahlarla meydanları doldurdu.

Protestoculardan Mohammed Haidarah, "Savaşın başlangıcının beşinci yılında Yemenliler daha güçlü olacak, bu dünyaya bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Başka bir protestocu ise, "Binlerce Yemenli bugün ABD ve Suudilerin Yemen'e saldırılarının 4'ncü yılı için meydanlarda. Mesajımız açık, biz artık bu saldırıya karşı çok daha güçlüyüz" dedi.

"Bu kabusu durdurmak için çok geç değil"

Husileri desteklediği bilinen İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zarif, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin İran'ın Yemen için olan barış planını reddettiğini belirterek, "Bu utanç verici savaşın 5'nci yılının arifesinde, bir hatırlatma; bu savaşın dönüştüğü kabusu durdurmak için çok geç değil" ifadelerini kullandı. - SANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Yemen, Politika
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