Son Dakika Haberleri: Binlerce Yeni Zelandalı, Katliam Kurbanları İçin Bir Araya Geldi

Binlerce Yeni Zelandalı, Katliam Kurbanları İçin Bir Araya Geldi

51 dakika önce

– Yeni Zelandalı binlerce insan, Christchurch kentinde 2 camiye yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kurbanları anarak, birlik mesajları paylaştı.

Binlerce Yeni Zelandalı, Katliam Kurbanları İçin Bir Araya Geldi, System.String[]
– Yeni Zelandalı binlerce insan, Christchurch kentinde 2 camiye yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kurbanları anarak, birlik mesajları paylaştı.

Yeni Zelandalılar, Christchurch'te Al-Nur ve Linwood camiilerine düzenlenen katliamda hayatını kaybedenlerin yasını tutup, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için, yaşanan katliam sonrası oynanacak maçın iptal olmasıyla boş kalan ve başkent Wellington'da bulunan kriket sahasında toplandı.

Wellington Şehir Konseyi, kriket sahasında düzenlenen 'yas nöbetine' yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını duyurdu. Yeni Zelandalılar, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sahaya, ellerinde çiçekler ve pankartlarla geldi. Yaşanan katliama dair konuşmaların yapıldığı; birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda bir konuşmacının, "Gizli servis neden masum Müslümanları komşularını takip etmek yerine; onları mağdur eden aşırılık yanlılarını takip etmiyor?" diyerek gizli servisi eleştirmesi büyük alkış aldı.

Bazı konuşmacıların ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.  2 saate yakın süren programda birçok konuşmacı duygularını paylaştı, birlik mesajları verdi. Programda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. - Deniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Wellington, Dünya
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