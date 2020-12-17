Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi

Online alışveriş sitesi Morhipo, yeni yıla girerken giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar hediye edilebilecek birçok ürün seçeneği sunuyor.

2021'e?sayılı günler kaldı ve yeni yıl coşkusu evlere girmeye başladı. Online alışveriş sitesi Morhipo.com, yeni yıla girerken sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde; giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar her tarza ve bütçeye uygun on binlerce hediye seçeneğini müşterilerinin beğenisine sunduğunu açıkladı.

YILBAŞI KONSEPTLİ ÜRÜNLER

Hediye seçiminde klasikten şaşmak istemeyenler için pek çok alternatif bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kadınlar için parfüm, çanta, aksesuar; erkekler için saat, kravat, kemer; çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar güzel birer hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Yılbaşı konseptli terlik ve panduflar, pijama takımları, battaniyeler ve ev dekorasyon ürünleri de hem yeni yıl ruhuna uygun hem de uygun fiyatlı seçenekleri ile vazgeçilmez yeni yıl hediyeleri arasında yer alıyor. Kendine bakmayı sevenler için ise cilt bakım ürünleri, aromaterapi yağlar ve kozmetik ürünler bulunuyor" denildi.

MACERA DÜŞKÜNLERİ VE TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA UYGUN HEDİYELER

Macera düşkünleri ve teknoloji tutkunları için de pek çok alternatif sunan e-ticaret şirketi, "Sadece giyim değil, yaşam tarzına göre hediyeler de modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor. Macera düşkünleri için kayak ve kamp malzemeleri, matara ve pusulaların yanı sıra kahve makinesi gibi pek çok hediye seçeneği moda tutkunlarını bekliyor. Teknoloji tutkunlarına için de yüzlerce seçenek yer alıyor. Cep telefonu, kulaklık, tablet, akıllı bileklik gibi hediye alternatifleri teknoloji tutkunları için seçilecek en güzel hediyeler olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.

E-GIFT KART HEDİYE ETME İMKANI

Yeni yılda hediye seçimini sevdiklerine bırakmak isteyenler için de bir seçenek olduğu belirtilen açıklamada, "'Morhipo Gift Card' çözümü sunuluyor. Sevdikleriniz istediği kategoride dilediği ürünü seçebiliyor. Bu kartlarla 50, 100, 250 ve 500 liralık seçenekleriyle modanın e-ticaret adresinde" ifadeleri yer aldı.