Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi - Son Dakika

Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi

17.12.2020 14:41
Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi, System.String[]

Online alışveriş sitesi Morhipo, yeni yıla girerken giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar hediye edilebilecek birçok ürün seçeneği sunuyor.

Online alışveriş sitesi Morhipo, yeni yıla girerken giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar hediye edilebilecek birçok ürün seçeneği sunuyor.

2021'e?sayılı günler kaldı ve yeni yıl coşkusu evlere girmeye başladı. Online alışveriş sitesi Morhipo.com, yeni yıla girerken sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde; giyimden dekorasyona, çantadan ayakkabıya, teknolojik ürünlerden kozmetiğe kadar her tarza ve bütçeye uygun on binlerce hediye seçeneğini müşterilerinin beğenisine sunduğunu açıkladı.

YILBAŞI KONSEPTLİ ÜRÜNLER

Hediye seçiminde klasikten şaşmak istemeyenler için pek çok alternatif bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kadınlar için parfüm, çanta, aksesuar; erkekler için saat, kravat, kemer; çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar güzel birer hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Yılbaşı konseptli terlik ve panduflar, pijama takımları, battaniyeler ve ev dekorasyon ürünleri de hem yeni yıl ruhuna uygun hem de uygun fiyatlı seçenekleri ile vazgeçilmez yeni yıl hediyeleri arasında yer alıyor. Kendine bakmayı sevenler için ise cilt bakım ürünleri, aromaterapi yağlar ve kozmetik ürünler bulunuyor" denildi.

MACERA DÜŞKÜNLERİ VE TEKNOLOJİ TUTKUNLARINA UYGUN HEDİYELER

Macera düşkünleri ve teknoloji tutkunları için de pek çok alternatif sunan e-ticaret şirketi, "Sadece giyim değil, yaşam tarzına göre hediyeler de modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor. Macera düşkünleri için kayak ve kamp malzemeleri, matara ve pusulaların yanı sıra kahve makinesi gibi pek çok hediye seçeneği moda tutkunlarını bekliyor. Teknoloji tutkunlarına için de yüzlerce seçenek yer alıyor. Cep telefonu, kulaklık, tablet, akıllı bileklik gibi hediye alternatifleri teknoloji tutkunları için seçilecek en güzel hediyeler olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.

E-GIFT KART HEDİYE ETME İMKANI

Yeni yılda hediye seçimini sevdiklerine bırakmak isteyenler için de bir seçenek olduğu belirtilen açıklamada, "'Morhipo Gift Card' çözümü sunuluyor. Sevdikleriniz istediği kategoride dilediği ürünü seçebiliyor. Bu kartlarla 50, 100, 250 ve 500 liralık seçenekleriyle modanın e-ticaret adresinde" ifadeleri yer aldı.


Yeni Yıl, Yılbaşı, Erkek, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti         
14:08
Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı         
13:52
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce yılbaşı hediyesi alternatifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei