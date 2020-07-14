Binlerce yıldır Şanlıurfa'da yetiştirilen '-Tat Karpuzu' tescilleniyor - Son Dakika

Binlerce yıldır Şanlıurfa'da yetiştirilen '-Tat Karpuzu' tescilleniyor

Geçmişinin Göbeklitepe kadar eski olduğu belirtilen ve binlerce yıldır sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Tat Karpuzu' tescilleniyor.

Geçmişinin Göbeklitepe kadar eski olduğu belirtilen ve binlerce yıldır sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Tat Karpuzu' tescilleniyor.

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Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve Göbeklitepe'nin kurulduğu dönemden daha eski bir geçmişe sahip olduğu belirtilen 'Tat Karpuzu' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ve GAPTEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner ile birlikte Tat Karpuzu popülasyonlarının morfolojik karakterizasyon deneme alanında incelemelerde bulundu. Geçmişte çokça üretilen, kendine has görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken Tat Karpuzu'nun yeniden çoğaltılarak üretime kazandırılması için de ortak bir çalışma gerçekleştirilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu ifade ederek Karaköprü'de de kendine has tarım ürünleri yetiştirildiğini dile getirdi. Daha önce Karaköprü'nün simgesi olan narın coğrafi işaret tescilini aldıklarını söyleyen Başkan Baydilli, "Şimdi de ilçe sınırımızdaki Tatburç ve Yoğunburç kırsal mahallelerinde yetiştirilen meşhur Tat Karpuzun'un coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalara başladık. Çok değerli ve tat bakımından güzel olan Tat Karpuzu'nun yeniden üretimi, Karaköprü'de tescillenmesi için üniversitemizle, Tarım İl Müdürlüğü ile ve GAPTEM ile bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine özgü bir ürünün tescillenmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, Kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıkları yapılan çalışmaların üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İki yıllık bir çalışmanın emeğini aldıklarının altını çizen GAPTEAM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, "Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin teşvikleri ve talepleri doğrultusunda Tat Karpuzu'nu koruma altına aldık. 2 yıldır Tat Karpuzu'nun gözlemlerini yapıyoruz. Çok farklı bir karpuz çeşidi. Hem yeşil hem içinin pembe ve çok tatlı olması bu karpuzu üstün kılan özelliklerindendir. Yaptığımız 2 yıllık sonuçlarla birlikte tescile sunacağız. Tescil sonucu meşhur Tat Karpuzu ticarileşecek ve halkımızın tüketimine sunulacaktır" diye konuştu.

Öte yandan 2018 yılında Başkan Metin Baydilli'nin çabalarıyla coğrafi işaret tescili yapılan' Karaköprü Narı' geçtiğimiz günlerde ulusal bir kanaldaki yarışma programında sorulmuştu. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe, Karaköprü, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Binlerce yıldır Şanlıurfa'da yetiştirilen '-Tat Karpuzu' tescilleniyor - Son Dakika Ekonomi
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