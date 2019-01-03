Son Dakika Haberleri: Binlerce Yıllık Tarihi Alanların Üzerine Moloz Döktüler

Binlerce Yıllık Tarihi Alanların Üzerine Moloz Döktüler

2 saat önce

Binlerce yıllık tarihi alanların üzerine moloz döktüler Ödemiş'te tarihe saygısızlık bu kadarına da 'pes' dedirttiİZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma döneminden kaldığı belirtilen 2 bin yıllık tarihi köprü ve farklı noktadaki kazı alanına moloz dökülmesi, tarihe olan saygısızlığı gözler...

Binlerce yıllık tarihi alanların üzerine moloz döktüler
Ödemiş'te tarihe saygısızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma döneminden kaldığı belirtilen 2 bin yıllık tarihi köprü ve farklı noktadaki kazı alanına moloz dökülmesi, tarihe olan saygısızlığı gözler önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, tarihe olan saygısızlığın görüntüleri Ödemiş ilçesinde çekildi. Romalılar döneminden kalma olduğu uzmanlarca belirtilen ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi köprü ve kaza alanına sık sık molozlar dökülmesi tepki çekti. Tarihi alanda bulunan tel örgülerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği görüldü.
Vatandaşlar tarihe saygısızlık olarak yorumladı
Her iki tarihi alanda yapılan kazı çalışmaları, zaman zaman bölgedeki tarihe ışık tutarken, görüntüler görenleri hem hayrete düşürdü, hem de üzdü. Vatandaşlar, ev eşyalarından inşaat artıklarına kadar bir tarihi yapının çevresinde olmaması gereken ne varsa yer alan görüntülere tepki gösterirken, yetkililere çağrı yaptı ve bölgenin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

İzmir, Roma, Ödemiş, Genel
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