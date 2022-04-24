Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
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Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi

24.04.2022 13:08

Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi Tokat'ta açtığı çiçeklerle beyaz gelinliğini giyen binlerce kiraz ağacı görsel şölen sundu.

Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi

TOKAT - Tokat'ta açtığı çiçeklerle beyaz gelinliğini giyen binlerce kiraz ağacı görsel şölen sundu.

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde kiraz ağaçları ilkbaharla birlikte çiçek açtı. Köy, binlerce ağacın çiçek açmasıyla birlikte adeta beyaz örtüyle kaplandı. Kiraz ağaçlarının geç çiçek açması ise çiftçinin yüzünü güldürdü. Mart ayının soğuk havasından etkilemeyen kiraz ağaçlarında rekoltede artış bekleniyor. Bin 800 dekar alanda 2 bin 300 ton kiraz hasadının yapıldığı köyün yüzde 90'nın geçim kaynağını oluşturan kiraz yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görüyor.

"Köyümüz beyaz gelinliğine kavuştu"

Kiraz üreticisi Erdal Kiran, Kemalpaşa köyünün beyaz gelinliğine kavuştuğunu ifade ederek, "Buna şükür yüz binlerce dönüm arazide şu an böyle rengarenk çiçeklerle donanmış durumda. Bu seneki hava şartları belki son 10-15 yılın en iyi hava şartlarını yaşıyoruz. Hem yağış olarak gerekli miktardaki yağışını aldı. Özellikle ihracatı yapılan sıfır dokuz çeşidinde kiraz ihtiyacı olan soğuklama süresini de bu sene tamamladı. Bir de hava şartlarından dolayı sıfır dokuzların çiçekleri de diğer tozlayıcı çeşitlerle bir nebze olsun bu sene aynı döneme denk geldi. İnşallah hem gerekli kış şartlarının oluşması hem de çiçeklenme dönemindeki hava şartlarının uygunluğundan dolayı bu sene sıfır dokuz çeşidinde rekoltenin iyi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Kiran, köylerinin kiraz üretiminde gözbebeği olan bir köy olduğunu belirterek, "Kiraz ağaçları budanıyor bir güzel şekil alıyor. Budandıktan sonra işte çiçeklenme döneminde ayrı bir güzellik oluyor. Çiçekler dökülüyor, tomurcuklar çıkıyor. Farklı bir güzellik ve meyvenin olgunlaşma dönemi de bu zirveye çıkıyor" diye konuştu.

Kiraz üretimi yapan Ali Rıza Alan da köylerinin beyaz gelinliğini giydiğine dikkat çekerek, "Köyülerimiz kirazdan geçimini sağlıyor. Bu sene rekoltede artış bekliyoruz. Haziranın sonlarına kirazlar hasat edilmeye başlar" ifadelerini kullandı.

Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi
Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi
Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi
Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi

YORUMLAR
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Tokat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binlercesi çiçek açtı, beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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