Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Feci Şekilde Can Verdi...o Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Binmeye çalıştığı traktörün altında feci şekilde can verdi.

Binmeye çalıştığı traktörün altında feci şekilde can verdi...O anlar saniye saniye kaydedildi

Traktöre binmeye çalışırken altında kaldı

Arkadaşı cep telefonu ile ölüm anını çekti



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücünün hareket halindeyken binmeye çalıştığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiği anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarla süren Hüseyin Alkan (19), seyir halindeki traktörden inerek sürücü koltuğunu boş bıraktı. Bir süre arka tarafa geçerek traktörün kendi başına ilerlemesini izleyen Alkan, daha sonra tekrar koltuğa oturmaya çalışırken tekerleğin altında kalarak ezildi. O anlar ise Alkan'ın arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alkan'ı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen arkadaşı durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Alkan'ı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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