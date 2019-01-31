Son Dakika Haberleri: Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Feci Şekilde Can Verdi...o Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Binmeye Çalıştığı Traktörün Altında Feci Şekilde Can Verdi...o Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

55 dakika önce

Binmeye çalıştığı traktörün altında feci şekilde can verdi.

Binmeye çalıştığı traktörün altında feci şekilde can verdi...O anlar saniye saniye kaydedildi
Traktöre binmeye çalışırken altında kaldı
Arkadaşı cep telefonu ile ölüm anını çekti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücünün hareket halindeyken binmeye çalıştığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiği anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarla süren Hüseyin Alkan (19), seyir halindeki traktörden inerek sürücü koltuğunu boş bıraktı. Bir süre arka tarafa geçerek traktörün kendi başına ilerlemesini izleyen Alkan, daha sonra tekrar koltuğa oturmaya çalışırken tekerleğin altında kalarak ezildi. O anlar ise Alkan'ın arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Alkan'ı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen arkadaşı durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Alkan'ı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel
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