Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda - Son Dakika

Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda

02.01.2021 07:34

Dün akşam 18. yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde iki ayrılık birden yaşandı. Selvi karakterini oynayan Sema Keçik ile oğlu Mert'i canlandıran Efe Tunçer diziye veda etti. Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya ise Instagram hesabından iki ünlü isim için veda paylaşımı yaptı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 1 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. son bölümünde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik ile oğlu Mert rolündeki Efe Tunçer veda etti. Terapi süreci tamamlanan Selvi sağlığına kavuştu ve ailesinin yanına gitti.

"YOLLARINIZ AÇIK OLSUN"

Dizide Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya ise Instagram'dan hem Sema Keçik hem de Efe Tunçer için bir veda paylaşımı yaptı. Kaya, paylaşımında şunları söyledi: "İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki, seni her gördüğümde 'annene selam söyle' diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun."

Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda

"İYİ Kİ VARSINIZ, HOŞÇAKALIN"

Sosyal medya hesabından bir set çalışanlarıyla olan fotoğrafını paylaşan Efe Tunçer, "Her şey için bütün emekleriniz için kalpten teşekkürler. İyi ki varsınız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda

Efe Tunçer'in paylaştığı fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Sema Keçik ise "Bir yolculuktu ve keyifle bitti. Sevgiyle kalın. Selvi seni çok sevdim" dedi. Efe Tunçer ise dizide annesini oynayan Keçik'in paylaşımına "Seni çok seviyorum anniş. Bir onurdu" yorumunu yaptı.

Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda

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Son Dakika Magazin Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda - Son Dakika Magazin


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