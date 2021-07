Binomo websitesi ve uygulaması incelemesi genel bakış - Son Dakika

"Nedir bu Binomo?" sorunuzu duyar gibiyiz. Binomo, 2014'te Dolphin Corp tarafından kurulan, çevrimiçi işlem yaparak para birimlerinin ve diğer varlıkların döviz kurundaki değişiklikleri üzerinden ek gelir elde edebileceğiniz, yenilikçi ve güvenilir bir ticaret platformudur. İlk günden beri uluslararası servisi ile her kullanıcısına avantaj ve fırsatlarla dolu bir ticaret ortamı sunmakta.

Binomo Helal mi Haram mı?

Binomo'nun güvenilirliğini fark eden kullanıcıların araştırdığı bir diğer konu ise bu alanın dini boyutu. Bu konu da doğal olarak oldukça yaygın bir şekilde irdelenen bir konu fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda kesin bir yargıya varmak ve cevabını bildirmek helal ve haram kavramlarının çerçevelerinin keskin olması durumu sebebiyle çok olası değil.

Alanın kötü şöhreti sebebiyle "Binomo dolandırıcılığı" nı sorgulayanlar için Binomo, güvenilirliği konusunda sahip olduğu sertifika ve ödüller ile bu tür şüpheleri ortadan net bir şekilde kaldırmaktadır.

Uzmanların platformlar tarafından kullanıcıların haklarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden The Financial Commission isimli uluslararası bir komisyon, Binomo'yu güvenilir servis veren bir platform olarak tanımladı ve Binomo 2018'den beri komisyonun bir üyesi. Platformdaki ticaretlerin kalitesini kontrol eden Verify My Trade (VMT) isimli bir başka sertifika ise bu meşruluğu tescillemiş bir başka belge.

Ayrıca, 2015'te FE Ödülü ve 2016'da IAIR Ödülü'ne layık görülerek bu güvenilirliğini tescillemiş durumda. IAIR Ödülü, "global finans ve global ekonomideki uzmanlar için global bir ödül" olarak tanımlanıyor.

Kayıt olma ve Eğitim

Binomo.com'daki giriş Yap butonuna tıklayın

Bir e-mail, Google ya da Facebook hesabı ile kayıt oluşturma

Güvenli bir şifre oluşturun

Kullanacağınız para birimini belirleyiniz (kayıt işlemi tamamlandıktan sonra güvenlik amacıyla bu birimi değiştiremeyeceksiniz)

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikalarını okuyup kabul edin

Oldukça kolay ve pratik, değil mi? E-mailinizden onayladıktan sonra, uygulama ve websitesinden hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Peki Binomo nasıl kullanılır gelin birlikte inceleyelim.

Demo hesabı

Her kullanıcı için kayıt sonrası seçilebilir olan Demo hesabı, Binomo tarafından sanal olan $1000 ile fonlanmış bir şekilde, tamamıyla pratik amacıyla kullanmaya oldukça uygun bir fırsat.

Aynı zamanda "Daily Free" isimli ücretsiz turnuvalar gibi, Demo hesabı olanlar dahil her kullanıcının girip ticaret deneyimi elde edebileceği fırsatlar da mevcut.

Stratejiler

Websitesindeki Stratejiler isimli bölümde kullanıcılar belirli durumlarda nasıl ticaret yapılması ve hangi araçların kullanılması gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilecek metodlara ulaşabilmekteler. Ancak, hiçbir stratejinin kesintisiz ve garanti bir başarıyı temin edemeyeceğini hatırlamak gerek elbette. Kullanıcılar zamanla kendi öngörülerini geliştirmeyi ve bu stratejileri kendilerine uyarlamaya alışırlar.

Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünün de bulunduğu Binomo Yardım Merkezi, kullanıcıların platform hakkındaki olası tüm sorularının yanıtlarını bulabileceği bir bölüm. Özellikle yeni başlayanlar için oldukça öğretici bir görev üstlendiğini belirtmeliyiz.

Binomo'da yatırım yapmak

Kullanıcıların ilk sorduğu soru genellikle "Binomo nasıl oynanır?" şeklinde olabiliyor. Bu konu özelinde Binomo'nun bir bahis ya da oyun sitesi, uygulaması olmadığını. Gerçek kullanıcı ve yatırımcıların ticaretlerini gerçekleştirdiği, meşru, güvenilir ve ciddi bir ticaret platformu olduğunu hatırlamak gerek.

Binomo'da Sabit Zamanlı İşlemler kullanılmaktadır. Bu işlemler karlılık açısından borsa piyasasındaki diğer türev işlemlerden daha iyi performans gösteren bir araçtır.

Yatırım ve ticaret işlemi içinse:

Bir varlık seçin

Miktarı ve 1 dakikadan 60 dakikaya kadar olan zamanı belirleyin

Bir öngörüde bulunun

Eğer ki öngörünüz doğru olursa, kar elde edersiniz. Fakat değilse, miktarlar iade edilmemektedir.

Fakat bu yanıtların "Binomo'dan nasıl para kazanılır?" sorusuna cevap olmadığını belirtmeliyiz bir yandan. Bu soru nispeten yanlış bir soru, çünkü Binomo kullanıcıların deneyim, yetenek ve analizlerini kullanarak ek gelir elde edebildikleri bir ticaret platformu. Bu para kazanmak için bir oyun değil.

Depozito

Tercih ettiğiniz hesap türüne bağlı değişkenlik gösteren depozito miktarı minimum 10 USD/EUR, ya da tercih ettiğiniz kur tipinin bu miktara eşdeğer miktarı olarak belirlenmekte.

Türkiye'de kullanıcılara birçok yöntem aracılığıyla depozito yatırma fırsatı sunulmakta. Bunlardan bazıları: Hizli Papara, MasterCard, VISA, Jeton wallet, Cepbank, Payfix gibi seçenekler.

Bonuslar

Binomo kullanıcılarına 3 tip bonus sunmaktadır:

Demo kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların kayıt sonrası elde ettiği %25 hoş geldin bonusu.

Non-deposit bonusu ise hesaba otomatik bir şekilde eklenmekte, bir bonus kodu, ya da başka bir şeye ihtiyacınız yok. Tıpkı hoş geldin bonusu gibi belirlenmiş bir miktarı mevcut.

Depozito bonusu ise hesabınıza bağlı: Standard hesap için %100'e kadar, Gold Hesap için %150'ye kadar, VIP için ise %200'e kadar mevcut.

Binomo para çekme nasıl yapılır?

Binomo para çekimi ile alakalı tek bilmeniz gereken durum, işlemlerin ve sürecin güvenliğini stabil tutmak amacıyla, para çekme yönteminizin depozito için kullanıyor olduğunuz yöntem ile aynı olması gerekiyor. Binomo withdrawal bölümünden yapabileceğiniz işlem, hesabınıza ve yönteminize bağlı olarak birkaç dakika içinde, ya da 3 gün ya da fazlasında da tamamlanabiliyor.

"Binomo'dan para çekemiyorum" şikayeti ile karşılaştıysanız eğer, bu yorum büyük ihtimalle platformun kurallarını ihlal eden ve/veya doğrulama işlemi reddedilmiş bir kullanıcı tarafından yazılmıştır. Böyle bir durumun yaşanmaması için Kullanıcı Sözleşmesi'ni takip ederseniz Binomo'dan para çekme konusunda sorun yaşamazsınız.

Limit

Binomo para çekme limiti konusuna gelince ise; günlük $3.000, haftalık $10.000, aylık ise $40.000 gibi limitler mevcut. Bir yandan bazı kullanılan yöntemlerin kendi limitlerini belirlediklerini de hatırlatalım.

Binomo mobile uygulamasını indirme

Akıllı cihazlarınıza ve tabletlerine uygulamasını indirerek istediğiniz zaman, internet bağlantısı olan istediğiniz bir yerde Binomo'yu kullanabiliyorsunuz.

iOS ve Android için

Önceden indirdiğiniz herhangi bir uygulamadan farkı olmayan bir indirme işlemi bekliyor yeni Binomo kullanıcılarını:

Android kullanıcıları Google Play Store aracılığıyla indirebilecekken, iOS kullanıcıları ise App Store aracılığı ile Binomo App'e kolayca ve hızlıca ulaşabilmek.

Android kullanıcılarının sorun yaşayabileceği herhangi bir durum için de bir Apk versiyonu mevcut: https://binomo.com/tr/promo/android

Bilgisayar için

Binomo uygulamasının bilgisayar için herhangi bir versiyonu maalesef mevcut değil, yalnızca akıllı cihazlar ve tabletler için uyumlu.

Sonuç

Tüm bunları özetlemek gerekirse, Binomo'yu güvenli servisi ve erişilebilir fırsatları kullanıcılarının hizmetine sunan ve müşteri hizmetlerine gereken önemi veren bir ticaret platformu olarak tanımlayabiliriz.

Bir yandan online ticaret alanının risk barındığını hatırlamak gerekiyor elbette; depozitonun bir miktarını ya da tümünü kaybetmek örneğin. Kesintisiz başarı sağlanamayabilir de, sizin belirleyeceğiniz ticaret stratejileri bunu belirleyecektir.

Fakat Binomo hakkında, bu risklerin farkında olup kabul eden kullanıcıların yatırım ve ticaretlerini gerçekleştirebileceği güvenli bir platform diyebiliriz.