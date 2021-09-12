Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi (BİNTED) personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bağıtlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, BİNTED ile HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

BİNTED'e bağlı 5 bin 200 personeli kapsayan görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca altışar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon +1 ücret artışı uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, üç yılın sonunda da yüzde 62 ücret artışı sağlanmış oldu. İkramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak. Sosyal haklara yıpranma primi, sorumluluk primi gibi risk primleri ilave edilirken, direksiyon primi, silah tazminatı gibi halihazırda var olan primlerde yüksek oranlarda iyileştirme yapıldı. Sözleşme ile evli ve iki çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı mart-eylül dönemi için 4 bin 950 TL'ye çıkarken, bu rakam 15 Eylül'den sonra ise 5 bin 117 TL'ye çıkacak. Türkiye'deki en iyi sözleşmelerden biri olduğu belirtilirken, Bursa'da ise tüm belediyeler arasında en yüksek maaşlı sözleşme hayata geçirilirmiş oldu."