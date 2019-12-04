Son Dakika Haberleri: BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti
Son Dakika Güncel BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti - Son Dakika

BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti

6 saat önce

Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti, System.String[]

Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. (BİNTED), sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Bu çerçevede BİNTED, Türk Standartları Enstitüsü Bursa Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan, TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çerçevesinde TSE 2. Gözetim Tetkikinden başarıyla geçti.


Gerçekleşen denetime; Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkik Görevlisi Abdülkadir Öncel ve Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Tetkik Görevlisi Ayşe Nur İnce katıldı. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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