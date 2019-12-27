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Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı
6 saat önce
Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, oyların yüzde 72'si ile partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin açık ara galibi oldu. Hükümeti kurmakta zorluk çeken 70 yaşındaki siyasetçi, aynı yıl içinde üçüncü kez genel seçime girmeye hazırlanıyor
Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin açık ara galibi oldu.
Netanyahu, 116 bin parti üyesinin oy kullandığı seçimde yaklaşık yüzde 72 ile rakibi Likud milletvekili Gideon Saar'ı geride bıraktı. Saar ise oyların yüzde 28'ini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:12
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