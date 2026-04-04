Binyamin Netanyahu: İran'ı ezmeye devam edeceğiz
Binyamin Netanyahu: İran'ı ezmeye devam edeceğiz

04.04.2026 21:28
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin sanayi ve enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Netanyahu "Çelik kapasitesinin yüzde 70'ini yok ettik. Bugün de petrokimya tesislerine saldırdık, onları ezmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Netanyahu, İran’ın çelik üretim altyapısına ağır darbe vurduklarını öne sürerek, operasyonların süreceğini söyledi.

“ÇELİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İ YOK EDİLDİ”

Netanyahu, İsrail’in ABD ile koordineli şekilde yürüttüğü saldırılarda öncelikli hedefin İran’ın sanayi altyapısı olduğunu belirtti.

İran’ın çelik üretim tesislerinin hedef alındığını ifade eden Netanyahu,

“İran’ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70’ini ortadan kaldırdık. Söz verdiğim gibi onları vurmaya devam edeceğiz” dedi.

PETROKİMYA TESİSLERİ HEDEFTE

Açıklamada, İran ekonomisi için kritik öneme sahip petrokimya tesislerinin de hedef alındığı vurgulandı.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr ile Buşehr bölgelerinde bulunan tesislere yönelik saldırılarda çok sayıda patlama meydana geldi.

İranlı yetkililer, Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam tesislerinin zarar gördüğünü, saldırılarda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİNE SALDIRI

İran basınında yer alan haberlere göre, Buşehr Nükleer Santrali yakınlarına bir füze isabet etti.

Saldırıda santral kompleksindeki bazı yan yapılarda hasar oluşurken, 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk incelemelerde santralin ana reaktöründe ciddi bir hasar olmadığı ve faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Netanyahu’nun yayımladığı videoda, İran’daki hedeflere yönelik saldırılara ait görüntüler de yer aldı. İsrail tarafı operasyonların süreceğini vurgularken, bölgedeki gerilim giderek tırmanıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1234 1234:
    gölbez konuş tu yine 72 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    2030u göremeyeceksiz İtrail.. 69 6 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sen nerelerdesin sen 3 9
  • ozcan1974 ozcan1974:
    daha anca başladılar sizi düzmeye 49 6 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savasi ABD ve ISRAIL degil IRAN ve HAMAS baslatti 2 9 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    adam konuşur tabi müslüman ülkeleri sustukça 3 1 Yanıtla
