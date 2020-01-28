Binyamin Netanyahu, Trump ile görüştü - Son Dakika
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Binyamin Netanyahu, Trump ile görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Binyamin Netanyahu, Trump ile görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump'un İsrail ile Filistinliler arasında barış getireceğini iddia ettiği 'Yüzyılın Anlaşması Planı' olarak adlandırdığı barış planının detayları görüşüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi sırasında açıklama yapan Başkan Trump, barış planını gerçekleşmeye en yakın plan olarak gördüklerini, birçok Arap ülkesinin desteği olduğunu ve Filistinlilerin ilk başta kabul etmeyeceğini ama zamanla buna alışacaklarını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise planın bu yüzyıl için bir fırsat olduğunu söyledi.

Başkan Trump'un 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planı Trump'un damadı Jared Kushner danışmanlığında hazırlanan bir barış planı olarak biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Netanyahu'nun Beyaz Saraya gelmesi ve detaylar

Trump'un karşılaması ve detaylar

-  Beyaz Saray önünde fotoğraf çekimi

Netanyahu ve Trump'un basın toplantısı


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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