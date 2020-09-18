Biodesis Başkanı Aşıkoğlu: "Hedefimiz ABD pazarı" - Son Dakika

Biodesis Başkanı Aşıkoğlu: "Hedefimiz ABD pazarı"

Bağışıklık sistemini güçlendirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Biodesis İlaç'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Aşıkoğlu, bu hedef doğrultusunda yönlerini Amerika Birleşik Devletleri pazarına çevirdiklerini vurguladı.

Biodesis Başkanı Aşıkoğlu:

Bağışıklık sistemini güçlendirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Biodesis İlaç'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Aşıkoğlu, bu hedef doğrultusunda yönlerini Amerika Birleşik Devletleri pazarına çevirdiklerini vurguladı.

Kuruldukları günden bu yana bağışıklık sistemini güçlendirme hedefiyle yola çıktıklarını ve yurt içi pazarda bu hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Biodesis İlaç'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Aşıkoğlu, "Yönümüzü yurt dışına çevirdik. İlk hedefimiz de Amerika Birleşik Devletleri. Ürünlerimize güveniyoruz. Bu anlamda da yurt içinde olduğu gibi ABD pazarında da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Korona virüs salgınında bağışıklık sisteminin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Aşıkoğlu, "Tüm dünyayı etkileyen ve hala kontrol altına alınamayan korona virüs salgın sürecinden bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerektiğini öğrendik. Probiyotik ürünlerin önemi bu dönemde daha da anlaşıldı. Dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da bağışıklık sistemini destekleyici ürünler ön planda. Biz de bu alandaki ihtiyacı karşıladığımızın farkındayız. Bu nedenle yurt içi pazardan sonra yurt dışı pazara da açılmaya karar verdik. ABD pazarında da bu anlamda iyi bir başlangıç olacak" diye konuştu.

"FDA onayımız hazır"

Firma olarak uluslararası piyasalara yönelik girişimlerini hızlandırdıklarını kaydeden Aşıkoğlu, "Biz çalışmalarımızı daha ileriye taşıma amacıyla yurt dışında da neler yapabileceğimize baktık. Bunun için Amerika Birleşik Devletlerinde Biodesis U.S.A adında bir şirket kurduk. Yoğurt ve diğer mayalarımızı ABD pazarında Amerikalı tüketicilere sunmak için faaliyete geçtik. Bu konu ile ilgili olarak Amerika'da dünyanın en saygın ve önemli kuruluşlarından birisi olan FDA'da ürünlerimizi tescil ettirerek FDA Onay Belgelerimizi de aldık. Dolayısıyla şu anda ürünlerimizin ABD pazarında satılmasında hiçbir problem kalmamıştır. Orada ciddi büyüklükte bir dağıtıcı bulma aşamasındayız. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Umuyorum ki kısa sürede bunu da hallederek ürünlerimizle ABD pazarında yer alacağız" ifadesinde bulundu.

"Belgelendirme konusu önemli"

HACCP Belgesinin gıda alanında çalışan firmalar açısından çok önemli olduğunun altını çizen Aşıkoğlu, "HACCP Belgesi, gıda üretiminde iyi üretim koşullarının sağlandığını kanıtlayan bir belgedir. Dolayısıyla HACCP Belgesi olan gıda üreticisi firmalar, iyi üretim koşullarına sahip demektir. Bunun yanında, ürünlerimizin Helal Sertifikası mevcuttur. ABD pazarına girdiğimizde de KOSHER Sertifikasını alarak eksiğimizin kalmamasını sağlayacağız" dedi.

Yurt içinde sağladıkları başarıyı yurtdışında da devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Aşıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat yoluyla ülkemize döviz kazandıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de aynı moral ve motivasyonla çalışmaya; probiyotikli maya tozu üretiminde söz sahibi olmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biodesis Başkanı Aşıkoğlu: 'Hedefimiz ABD pazarı' - Son Dakika Ekonomi

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