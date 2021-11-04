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BioNTech 3. doz aşılama dönemi! - Son Dakika

BioNTech 3. doz aşılama dönemi!

04.11.2021 14:22

BioNTech ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı.

BioNTech ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de, "Maskeye vermiş olduğumuz mola nedeniyle bütün viral enfeksiyonlar tekrar geldiler. Acil servislerde ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. Aşı olanların antikorlarının düşmeden bir diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız şimdi gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz" dedi.

Pandemiyle mücadele aşılama çalışmalarıyla sürerken dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca, mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtti. Bakan Koca, 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozunun uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası hastanelerde de 3. doz BioNTech hareketliliği başladı. Bu kapsamda randevularını alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de salgında son durum ve aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Daha büyük 3. doz başvurularını ilerleyen aylarda göreceğiz"

3. doz aşılamanın başlamasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bugün aslında ilk gün, bizim randevu ekranımız vakti gelenleri orada gösteriyor. Öncelikli yaş grubumuz ilk hedefimiz, 3. dozlarını olmalarını istiyoruz. Diğer bir grup riskli grup, özellikle sağlık çalışanı gibi toplumla iç içe olan Covid hastalarına temas eden grup önceliğimiz. Aslında iki doz aşı olanlar çok kıymetli bir iş yaptılar, hem kendilerini garantiye aldılar hem de sağlık sisteminin çökmesini engellediler. Çünkü yoğun bakım ve servis yataklarının hala kullanılabilir oranda kalmasını sağladılar. Bu kazanımın devam etmesi için aşı olanların antikorlarının düşmeden bir diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız şimdi gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz. Mrna aşıları ilk başladığında yaş gruplarına göre gidiyorduk, kademeli bir geçiş vardı. O yoğun grubun geldiği dönem, 6 ayın geçtiği dönem yılsonuna denk gelecek, daha büyük 3.doz başvurularını ilerleyen aylarda göreceğiz. İnşallah bunun arkası kesilmez" dedi.

"Acil servislerde ciddi bir yoğunluk oluşturuyor"

Salgının henüz bitmediğini ve tedbirlere devam edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yiyit, "Aslında bu dönem bizim için yorucu bir dönem. Maskeye vermiş olduğumuz mola nedeniyle bütün viral enfeksiyonlar tekrar geldiler. Acil servislerde ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. Diğer bir yük Covid hala bitmedi. Ertelenmiş ve beklemiş tüm hastalıklar şu an tedavi edilmek üzere hastanelere hızlı bir dönüş yaptı. Aslında 3 tane yükü aynı anda kaldırmaya çalışan bir sağlık ordusu ve sağlık sistemiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Aşı olmayanların neden olmadığını anlamıyorum"

3. doz randevusunu almak için hastaneye gelen vatandaşlardan bir tanesi, "İlk iki dozda bir şey hissetmemiştim bunda da bir şey hissetmeyeceğim herhalde. Randevumu bu sabah çok kolay aldım. Bütün herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Olmayanların neden olmadığını anlamıyorum. İleride ah vah dememek için tedbirli olmak da fayda var. Ben geçirmedim, çevremde ağar geçirip vefat edenler de var" şeklinde konuştu.

BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!
BioNTech 3. doz aşılama dönemi!

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Başakşehir, Sakura, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BioNTech 3. doz aşılama dönemi! - Son Dakika


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