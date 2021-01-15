BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı - Son Dakika

BioNTech, Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı
15.01.2021 19:25
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg'daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.
Eylül 2020'de İsviçreli ilaç şirketi Novartis'ten tesisi satın alan BioNTech'in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.???????
Son Dakika ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınına katılarak kalp emojisi gönderdi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor