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BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak - Son Dakika

BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak

04.08.2021 11:41

Bakan Koca'nın geçen hafta BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle vatandaşlara randevusuz aşı olmaya gitmemelerini söylemesinden sonra BioNTech aşısının yeni sevkiyatı Ankara'ya geldi. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden başlayacak.

Tüm dünya 2020 yılının Mart ayından beri koronayla mücadele ediyor. Türkiye'de ise koronaya açılan savaşta aşılar en büyük desteğimiz. Şu ana kadar 74 milyon 165 bin 315 kişi aşılandı.

RANDEVU SİSTEMİ YARINDAN İTİBAREN AÇILACAK

Ülkemizde uygulanan korona aşılarından biri olan BioNTech aşısının yeni sevkiyatı gerçekleşti. Yeni parti aşılar Ankara'ya ulaştı. Haber Global'in haberine göre randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatına ilişkin, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok" demişti.

BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak

Türkiye, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak - Son Dakika


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