Biontech aşısı 4 hafta arayla 2 doz uygulanacak - Son Dakika

2 milyon 800 bin doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı BionTech aşısının nasıl uygulanacağına dair kurallar yayınladı. Buna göre, BionTech aşısı en az 4 hafta arayla birer doz olmak üzere toplam 2 doz halinde uygulanacak. Alerjik reaksiyon gösteren kişilere ikinci doz aşı uygulanmayacak.

Ayrıca 180 gün içerisinde covid geçirmiş kişilere aşı yapılmayacak. Ülkemizde Sinovac'tan sonra BioNTech aşısının da uygulanmaya başlamasıyla vatandaşlarda "Hangi aşıyı seçmeliyim?" kaygısı oluştu. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. Sinovac aşısında herhangi bir ciddi yan etki bildirilmedi, ancak BionTech aşısının içerisinde bulunan glikol maddesinin alerjik reaksiyonlara yol açtığı söyleniyor.

Her iki aşı da her yaş grubuna uygulanabiliyor. Sinovac aşısının koruyuculuk oranı yüzde 83 iken, BionTech aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu biliniyor. Pandemi döneminde önemli olan aşıya ulaşmak. Uzmanlar "Aşı tercihi yapmak yerine hangi aşıyı bulursanız onu yaptırın" uyarısında bulunuyor.

-İHA-