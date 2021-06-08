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Biontech Aşısı ASM'lerde de yapılmaya başlanıyor - Son Dakika

Biontech Aşısı ASM'lerde de yapılmaya başlanıyor

08.06.2021 15:38
Biontech Aşısı ASM'lerde de yapılmaya başlanıyor, System.String[]

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin buluşu olan Biontech Covid-19 aşısı, sadece hastanelerde yapılıyordu. Bu aşı yarından itibaren (9 Haziran) Aile Sağlık Merkezlerinde de yapılabilecek.

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce sadece hastane merkezlerinde uygulanabilen Biontech Aşısı, yarından itibaren (9 Haziran) ASM'lerde de uygulanabilecek. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan, "9 Haziran 2021 tarih itibariyle Biontech Aşısı, Aile Sağlık Merkezlerinde de yapılacak.Ancak şimdilik 4 ve üzeri birimi olan aile sağlığı merkezlerinde aşılama yapılabilecek.

6 ŞARLI GRUPLAR HALİNDE

Aşı yaptıracak olan kişilerin Sağlık Bakanlığının randevu sitesinden ya da 182'den randevu oluşturmaları gerekiyor. Aşılamanın yapılabilmesi için ise 6'şarlı grupların oluşması da gerekiyor. Açılan aşının anında enjekte edilmesi önemli, bu yüzden 6'şarlı gruplar oluşturulacak.

ALERJİSİ OLANLAR HASTANELERDE OLMALI

Öte yandan, alerjik hastaların aşıları Aile Sağlık Merkezlerinde vurulamayacağından, bu tür kişilerin, aşı randevularını hastanelerden alması gerekmekte" dedi.Biontech Aşısının ASM'lerde de yapılıyor olması aşılama hızının artmasını sağlayacak.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Biontech Aşısı ASM'lerde de yapılmaya başlanıyor - Son Dakika


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