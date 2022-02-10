BioNTech aşısı olanlar dikkat! 4. doz aşı randevuları açıldı - Son Dakika

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

RANDEVU ALINMASI GEREKLİ

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor. Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.