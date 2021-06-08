Biontech aşısında aile hekimleri de devrede - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan itibaren Sinovac, 2 Nisan'dan itibaren de Biontech aşısı uygulanıyor. Özel saklama koşulları nedeniyle bugüne kadar yalnızca hastanelerde uygulanan Biontech aşısı, artık aile hekimleri tarafından da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.