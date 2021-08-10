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BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili - Son Dakika
BBC

BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili

10.08.2021 11:59

BioNTech aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, mevcut aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. BioNTech şirketinin yaptığı yazılı açıklamada ayrıca üçüncü doz aşının en yüksek koruyucu etkiyi sağladığı da ifade etti.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, mevcut aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Öte yandan şirket tarafından yayımlanan güncel raporda da, üçüncü doz aşının en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi.

ŞU AN BİR GÜNCELLEMEYE GEREK YOK

Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Şahin, "Önümüzdeki 6-12 ay içerisinde aşının güncellemesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkması çok olası. Ancak şu an böyle bir şey gerekmiyor" diye konuştu. Şahin, şu anda aşıyı güncellemeye ilişkin verecekleri bir kararın, yeni bir varyantın baskın olmaya başlamasıyla 3-6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinerek, "Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı" dedi.

İNTERNET SİTESİNDE BİR RAPOR YAYIMLANDI

BioNTech'in internet sitesinde mevcut aşıya dair yayımlanan güncel raporda ise üçüncü doz aşının Delta dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi. Ancak şirket, üçüncü doza ilişkin yapılan analizlerin kesin sonuçlarını gelecek haftalarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmayı planladıklarını da duyurdu.

YENİ TESTLER YAPILACAK

Bununla birlikte BioNTech, Delta varyantına göre ayarlanmış bir aşının da bu ay insanlar üzerinde test edilmesinin planladığını yineledi. Üçüncü doz aşılama uygulaması Bahreyn ve Türkiye'de başlarken; İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da aşılama programındaki gelecek planları arasında yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DE KLİNİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Alman şirket ayrıca mevcut aşının 6 ay-11 yaş arası çocuklar ile sağlıklı hamile kadınlar üzerinde kullanılması için de klinik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bugün tüm dünyada bir milyar dozdan fazla aşı tedarik ettiklerini açıklayan Şahin, "Düşük ve orta gelirli ülkelerin aşı erişimini artırmak da dahil olmak üzere,korona aşımızın tedarikini dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

2021 sonunda hedeflenen aşı üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkaracağını aktaran şirket, 2022'de ise bu miktarın yılda 4 milyar doz olacağını açıkladı. Şirket ayrıca 2021 yılı ikinci çeyreğinde 2 milyar 29 milyon euro net kar sağladığını bildirdi.

BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili

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Son Dakika Dünya BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili - Son Dakika Dünya

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