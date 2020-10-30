Biontech, EMA'dan sonra onay için FDA'ya müracaata hazırlanıyor - Son Dakika

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in korona virüse karşı geliştirmekte olduğu aşı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil durum onayı başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirmekte olduğu BNT162b1 adlı aşı adayının için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA)'den sonra şimdi de ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil durum onayı başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. BioNTtech firmasının Başkanı Prof. Uğur Şahin, korona virüs aşısı ile gerçekleştireceği etkinlik çalışmasının sonuçlarının kısa süre içinde hazır olacağını belirterek Kasım ayı ortasında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil durum onayı başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. BioNTtech ve ABD'li Pfizer şirketinin ortaklaşa geliştirdikleri aşı için, 44 bin gönüllünün klinik testine tabi tutulduğu belirtildi. BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığı duyurmuştu.

(Mehmet Koca/İHA)