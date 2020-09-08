Biontech'in geliştirdiği aşının testine Almanya'da izin verildi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) için biyoteknoloji firması Biontech tarafından geliştirilen aşının son testi için Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından onay verildi. Prof.Dr. Uğur Şahin'in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech ve ortağı ABD'li ilaç üreticisi Pfizer tarafından geliştirilen aşının neticeleri başarılı olursa Ekim ayından itibaren aşının üretimine geçileceği açıklandı.

Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından onaylanan Almanya'daki klinik araştırma, Biontech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının dünyanın farklı 120 araştırma merkezinde çalışmaların yürütüldüğü, bu zamana kadar aşının 25 bin denek üzerinde deney çalışması yapıldığı belirtildi. Biontech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, aşı konusunda bu zamana kadar olumlu karşılıklar aldıklarını belirterek, "Aşının son aşaması olan son test uygulaması bir aşının güvenliğini ve etkililiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde test etmek şarttır. Son klinik testlerini de başarılı olması halinde Ekim ayında aşının yasal olarak üretimi için müracaata bulunacağız. Onaylanmasıyla birlikte yıl sonuna kadar yüz milyona yakın aşı üretmeyi, 2021 yılının sonuna kadar da 1.3 milyardan fazla aşı üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)