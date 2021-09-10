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BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak - Son Dakika

BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak

10.09.2021 12:55

BioNTech'in firması korona aşısı için 5 ila 11 yaş grubundaki çocuklar için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracak. BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci verdiği röportajda bu yaş grubuna uygulanacak aşı için, "Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" ifadelerini kullandı.

Alman "Der Spiegel" dergisine konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

5-11 YAŞ GRUBU İÇİN AŞI ONAYI İSTEYECEKLER

Gelecek haftalarda dünya genelinde 5 ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarını dünya çapında yetkili makamlara sunacaklarını bildiren Türeci, bu yaş grubu için Avrupa dahil olmak üzere aşı onayı isteyeceklerini belirtti.

"DAHA AZ DOZDA OLACAK"

Türeci, BioNTech'in söz konusu yaş grubu için bilimsel araştırma sonuçlarına sahip olduğunu, ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda BioNTech'in Baş Tıbbi Sorumlusu olan Özlem Türeci, "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak." ifadesini kullandı.

"HER ŞEY PLANA GÖRE İLERLİYOR"

Uğur Şahin ise söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, "Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor." dedi.

"SERT BİR KIŞ GEÇİRMEMEK İÇİN HALA 60 GÜNÜMÜZ VAR"

Biontech kurucuları Şahin ve Türeci, aşı olma konusunda kararsız insanları aşı olmaya ikna etmek için toplumu elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı. Şahin, "Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için hala 60 günümüz var. Bu iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız." çağrısında bulundu.

BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak

COVIRAN Bereket, Özlem Türeci, Der Spiegel, Uğur Şahin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak - Son Dakika
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