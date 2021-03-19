BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı - Son Dakika

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı

19.03.2021 14:15

Koronavirüs (Covid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında geliştirdikleri aşıyla hayat kurtaran BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Turacı'ya, Almanya'da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.

"GELİŞTİRDİĞİNİZ AŞI İNSANLIĞA HİZMETTİR"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı. "Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır" diyen Steinmeier, Almanya'nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı

Özlem Türeci, Uğur Şahin, Almanya, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi         
15:34
Dünya diken üstünde! ABD Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız         
15:20
Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi         
15:14
Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir         
14:32
Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı         
14:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
14:17
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei