Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı - Son Dakika

Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı

20.04.2021 23:06
Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı, System.String[]

Koronavirüs salgınında verdiği demeçlerle bilinen Prof. Dr. Güner Sönmez, aşı için kafası karışanlara madde madde Biontech ve Sinavoc'ın özelliklerini anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sönmez, "İkisi de ağır hastalıktan ciddi şekilde koruyor. Biontech daha etkili. Sinovac ilk dozda koruyuculuğu düşük" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarında 20 milyon dozu aşan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün aşılamada 55 yaş üstüne başlandığını duyurmuştu.

Bilim Kurulu'nun belirlediği aşılama takvimi çerçevesinde devam eden aşı sürecinde birçok vatandaşın da kafası karışık halde. Artan kafa karışıklığı ve sorular üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Güner Sönmez ise bu karışıklığı gidermek için Biontech ve Sinovac aşısının özelliklerini paylaştı.

Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı
Prof. Dr. Güner Sönmez

"KANSER TEDAVİSİ GÖRENLER BİONTECH TERCİH EDEBİLİR"

Açıklamasında Biontech daha etkili olduğunu kaydeden Sönmez, şunları kaydetti: "Biontech mi Sinovac mı sorusu yılın sorusu oldu. Bir daha sorulmamak ümidiyle yazayım; İkisi de ağır hastalıktan ciddi şekilde koruyor. Biontech daha etkili. Stent takılmış olması, geçirilmiş ameliyatlar, diyabet, tansiyon, penisilin alerjisi ikisini de olmaya engel değil. Kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve yaşlılarda bağışıklık cevabı daha zayıf olabileceği için Biontech tercih edilebilir. İki aşı da alerjiyi tetiklemez, kan sulandırıcı kullanmak gerekmez."

"BİONTECH BULAŞ RİSKİNİ YÜZDE 90'NIN ÜZERİNDE ENGELLİYOR"

Biontech yapıldıktan 2 hafta sonra da koruyucu. Sinovac ilk dozda koruyuculuğu düşük. 2. dozdan 2 hafta sonra asıl koruyuculuğu. Biontech aşısı, yapılan kimsenin virüs kapması halinde başkasına bulaştırmasını da %90'ın üzerinde engelliyor. Sinovac için bu oran bilinmiyor. Her iki aşının da son dozundan sonra yine de enfekte olabilirsiniz. Ama ağır geçirme riskiniz düşük.

"15 GÜN SONRA HASTALANANLAR OLDU"

Biontech ilk dozdan sonraki 10-14 güne kadar, Sinovac'ta ise 2. dozdan sonra 12-14 güne kadar virüs bulaşırsa yine hastalığı aşı olmamış gibi geçirebilirsiniz. Çevremde 2. dozdan 15 gün sonra hastalananlar oldu. Ama ağır geçiren görmedim. Siz yine de hangi aşıyı yaptırdığınızda kendinizi rahat hissedeceksiniz onu yaptırın. Mümkünse Biontech mi Sinovac mı diye bir daha sormayın."

Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı
Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı
Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı

Koronavirüs Aşısı, Korona aşısı, Biontech, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • TEŞEKKÜRLER: Hoca, açık ve net yazmış. Birçok'' kirli bilgiden ve bilgicilerden '' kurtulduk. Teşekkürler.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi Tüm dünyanın merak ettiği Prens William ve Harry'nin cenaze sırasındaki sohbeti deşifre edildi Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı! 2 takım çekildi, başkan istifa etti Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya gidenler asıl şimdi yandı! Almanya 400-500 kişiyi mercek altına aldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı Cübbe giyerek duruşmaya katılan sahte avukat tutuklandı Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek         
23:38
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız         
23:06
Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı Karadeniz'deki gerginlikte yeni hamle! Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e görüşme teklifi yaptı         
22:37
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur         
21:44
Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı         
21:12
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
20:00
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 23:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biontech mi, Sinovac mı? Prof. Dr. Güner Sönmez, madde madde iki aşının özelliklerini sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei