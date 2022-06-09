Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin daveti üzerine temel atma törenine Afrika'dan devlet başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü 'nün (WHO) üst düzey temsilcilerinin katılacağı aktarılan açıklamada, 2022 sonuna kadar Kigali'deki üretim tesisi için ilk konteyner modüllerin teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika'da ilk fabrikanın temelini 23 Haziran'da atacak - Son Dakika

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