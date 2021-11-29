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Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı - Son Dakika

Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı

29.11.2021 18:35

Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı hakkında açıklamada bulunan BioNTech, inceleme süreçlerinin devam ettiğini ve gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yayılma riski çok yüksek olan Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

ARAŞTIRMALARA BAŞLANDI

Şirket, 26 Ekim'deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

AŞIDA DEĞİŞİKLİKLER 6 HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı

Omicron, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı - Son Dakika


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